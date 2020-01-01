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      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно

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      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 января – ходили слухи, что президент Туркменистана, имя и фамилию которого почти невозможно произнести, умер. Но на самом деле у него просто был отпуск. Путин решил окунуться на дно. Возможно, там у него была особая миссия.

      Также в выпуске:

      Рисунки для Путина.

      Кубинские автозаки.

      Новый финансовый герой.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 января:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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