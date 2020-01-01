Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 января – ходили слухи, что президент Туркменистана, имя и фамилию которого почти невозможно произнести, умер. Но на самом деле у него просто был отпуск. Путин решил окунуться на дно. Возможно, там у него была особая миссия.

Также в выпуске: Рисунки для Путина. Кубинские автозаки. Новый финансовый герой. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 января: