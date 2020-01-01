Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 січня – ходили чутки, що президент Туркменістану, ім'я і прізвище якого майже неможливо вимовити, помер. Але насправді у нього просто була відпустка. Путін вирішив зануритися на дно. Можливо, там у нього була особлива місія.

Також у випуску: Малюнки для Путіна. Кубинські автозаки. Новий фінансовий герой. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 січня: