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      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно

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      Вєсті Кремля. Слівкі / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 1 січня – ходили чутки, що президент Туркменістану, ім'я і прізвище якого майже неможливо вимовити, помер. Але насправді у нього просто була відпустка. Путін вирішив зануритися на дно. Можливо, там у нього була особлива місія.

      Також у випуску:

      Малюнки для Путіна.

      Кубинські автозаки.

      Новий фінансовий герой.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 січня:

       

      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні
      8473
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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