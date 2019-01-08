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      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове

      Вести Кремля 36 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 января – не берут его болезни и проклятия и несет он слово свое в народ, и написано на скрижалях пророческих: "31.08 будет последним днем на троне патриарха Кирилла, а сбросит его – Бык" . Без криптографии союзники не выиграли бы Вторую мировую, не развились бы современные инфотехнологии, и – не появился бы знамениитий пост Маши Захаровой

      Также в выпуске:

      Тактика с котами, или 1000 лет одиночества аналитиков ФСБ.

      Мастеркласс от Стивена Сигала, как получить гражданство РФ и стать коллегой Лаврова.

      Символы и достижения "единороссов".

      Теги: Новости России Российская пропаганда РПЦ Патриарх Кирилл Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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