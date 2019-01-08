Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 січня – не беруть його хвороби і прокльони і несе він слово своє у народ, та написано на скрижалях пророчих: "31.08 буде останнім днем на троні патріарха Кирила, а скине його – Бик". Без криптографії союзники не виграли б Другу світову, не розвинулися б сучасні інформаційні технології, і – не з'явився би знамениитий пост Маші Захарової.
Також у випуску:
Тактика з котами, або 1000 років самотності аналітиків ФСБ.
Майстерклас від Стівена Сігала, як здобути громадянство РФ і стати колегою Лаврова.
Символи та досягнення "єдиноросів".
Джерело: 24 канал
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