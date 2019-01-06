Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 января – Боширов и Петров – вот о ком Голливуд должен снимать тупые комедии. Отличие лишь в том, что этим двум "гениям" и играть ничего не придется. По версии Кремля, Россия и Китай – добрые друзья и торговые партнеры. Однако на самом деле они ждут момента, когда можно друг другу запихнуть нож в спину.

Также в выпуске: Грязные зеленые бумажки. Первая сессия.