Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 січня – Боширов та Петров – ось про кого Голлівуд має знімати тупі комедії. Відмінність лиш у тому, що цим двом "геніям" і грати нічого не доведеться. За версією Кремля, Росія та Китай добрі друзі та торговельні партнери. Проте насправді вони чекають моменту, коли можна один одному запхати ножа у спину.
Також у випуску:
Брудні зелені папірці.
Перша сесія.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі