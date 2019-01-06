Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 6 січня – Боширов та Петров – ось про кого Голлівуд має знімати тупі комедії. Відмінність лиш у тому, що цим двом "геніям" і грати нічого не доведеться. За версією Кремля, Росія та Китай добрі друзі та торговельні партнери. Проте насправді вони чекають моменту, коли можна один одному запхати ножа у спину.

Також у випуску: Брудні зелені папірці. Перша сесія.