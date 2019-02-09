Вести Кремля. Сливки: Кто сглазил известного тренера. Русская мания переименования
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – Ранее Моуринью был известным и успешным, но после крупного поражения он переехал в РФ. Однако и там его неудачи не закончились. В то время, как в Калифорнийском университете изобретают лекарство против СПИДа, а Nasa уже давно исследует Марс, у Пини есть более важная задача – добиться, чтобы все правильно называли таблицу химических
Также в выпуске:
Как Путин опозорился перед миром.
Рейтинг Пини падает.
Источник: 24 канал
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