В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 9 февраля – Ранее Моуринью был известным и успешным, но после крупного поражения он переехал в РФ. Однако и там его неудачи не закончились. В то время, как в Калифорнийском университете изобретают лекарство против СПИДа, а Nasa уже давно исследует Марс, у Пини есть более важная задача – добиться, чтобы все правильно называли таблицу химических

Также в выпуске: Как Путин опозорился перед миром. Рейтинг Пини падает.