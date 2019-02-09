Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 9 лютого – Раніше Моурінью був відомим та успішним, але після великої поразки він переїхав до РФ. Проте і там його невдачі не завершилися. У той час, як у Каліфорнійському університеті винаходять ліки проти СНІДу, а Nasa вже давно досліджує Марс, у Пині є важливіше завдання – добитися, щоб усі правильно називали таблицю хімічних елементів.
Також у випуску:
Як Путін зганьбився перед світом.
Рейтинг Пині падає.
Джерело: 24 канал
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