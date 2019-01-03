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      Вести Кремля. Сливки: Мечты санкционного мазохиста Путина. Русский ребрендинг Солсбери

      Вести Кремля 7 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – шутка? В случае России никогда нельзя быть уверенным на 100%. Правительство разрабатывает план отказа экономики от американской валюты. После мартовского визита двух суперагентов РФ в Солсбери местные власти вынуждены пригласить специалистов по ребрендингу: туристические потоки значительно уменьшились.

      Также в выпуске:

      Почему Киселев не дотянет до трибунала.

      Криминал за лайки: три ипостаси Путина.

      Мощи и надежда на сверхъестественное.

      Неутешительные новости для Илона Маска.

      Новейшие супергерои России.

      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля Российские ГРУшники
      Источник: 24 канал
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