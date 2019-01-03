Вести Кремля. Сливки: Мечты санкционного мазохиста Путина. Русский ребрендинг Солсбери
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – шутка? В случае России никогда нельзя быть уверенным на 100%. Правительство разрабатывает план отказа экономики от американской валюты. После мартовского визита двух суперагентов РФ в Солсбери местные власти вынуждены пригласить специалистов по ребрендингу: туристические потоки значительно уменьшились.
Также в выпуске:
Почему Киселев не дотянет до трибунала.
Криминал за лайки: три ипостаси Путина.
Мощи и надежда на сверхъестественное.
Неутешительные новости для Илона Маска.
Новейшие супергерои России.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии