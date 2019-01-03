Вести Кремля. Сливки: Мечты санкционного мазохиста Путина. Русский ребрендинг Солсбери

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – шутка? В случае России никогда нельзя быть уверенным на 100%. Правительство разрабатывает план отказа экономики от американской валюты. После мартовского визита двух суперагентов РФ в Солсбери местные власти вынуждены пригласить специалистов по ребрендингу: туристические потоки значительно уменьшились.

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