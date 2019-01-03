Вєсті Кремля. Слівкі: Мрії санкційного мазохіста Путіна. Російський ребрендінг Солсбері

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – жарт? У випадку Росії ніколи не можна бути впевненим на 100%. Уряд розробляє план відмови економіки від американської валюти. Після березневого візиту двох суперагентів РФ до Солсбері місцева влада змушена зпросити спеціалістів з ребрендінгу: туристичні потоки значно зменшилися.

Також у випуску: Чому Кисельов не дотягне до трибуналу. Кримінал за лайки: три іпостасі Путіна. Мощі і надія на надприродне. Невтішні новини для Ілона Маска. Новітні супергерої Росії.