Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 января – ранее Путин на всю страну заявил, что не пойдет в президенты снова, так как это противоречит Конституции РФ. На самом деле, пойдет – но немного не таким, как сейчас. Россияне не против воскресить Сталина. Он и экономику в возродит, и порядок среди либералов наведет, и рубль укрепит – для этого он имеет универсальный метод.

Также в выпуске: Маленький Вова в большой политике. Навальный в "Шоу Трумэна". Конкуренция для Илона Маска. Вызов для Собчак. "И Летов жил, и Ленин жил, и Леннон жил". Гордость Кадырова. Боевой Машопутин.