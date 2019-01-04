Вести Кремля. Сливки: Новая президент для России. Воскресение Сталина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 января – ранее Путин на всю страну заявил, что не пойдет в президенты снова, так как это противоречит Конституции РФ. На самом деле, пойдет – но немного не таким, как сейчас. Россияне не против воскресить Сталина. Он и экономику в возродит, и порядок среди либералов наведет, и рубль укрепит – для этого он имеет универсальный метод.
Также в выпуске:
Маленький Вова в большой политике.
Навальный в "Шоу Трумэна".
Конкуренция для Илона Маска.
Вызов для Собчак.
"И Летов жил, и Ленин жил, и Леннон жил".
Гордость Кадырова.
Боевой Машопутин.
Источник: 24 канал
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