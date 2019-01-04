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      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна

      Вєсті Кремля 15 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня – раніше Володимир Путін на всю країну заявив, що не піде в президенти знову, оскільки це суперечить Конституції РФ. Насправді, піде – але трохи не таким, як зараз. Росіяни не проти воскресити Йосипа Сталіна. Він і економіку в державі відродить, й лад серед лібералів наведе, й рубль зміцнить – для цього він має універсальний метод.

      Також у випуску: 

      Маленький Вова у великій політиці.

      Навальний в "Шоу Трумена".

      Конкуренція для Ілона Маска.

      Виклик для Собчак.

      "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив".

      Гордість Кадирова.

      Бойовий Машопутін.

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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