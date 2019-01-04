Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня – раніше Володимир Путін на всю країну заявив, що не піде в президенти знову, оскільки це суперечить Конституції РФ. Насправді, піде – але трохи не таким, як зараз. Росіяни не проти воскресити Йосипа Сталіна. Він і економіку в державі відродить, й лад серед лібералів наведе, й рубль зміцнить – для цього він має універсальний метод.

Також у випуску: Маленький Вова у великій політиці. Навальний в "Шоу Трумена". Конкуренція для Ілона Маска. Виклик для Собчак. "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив". Гордість Кадирова. Бойовий Машопутін.