Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня – раніше Володимир Путін на всю країну заявив, що не піде в президенти знову, оскільки це суперечить Конституції РФ. Насправді, піде – але трохи не таким, як зараз. Росіяни не проти воскресити Йосипа Сталіна. Він і економіку в державі відродить, й лад серед лібералів наведе, й рубль зміцнить – для цього він має універсальний метод.
Також у випуску:
Маленький Вова у великій політиці.
Навальний в "Шоу Трумена".
Конкуренція для Ілона Маска.
Виклик для Собчак.
"И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив".
Гордість Кадирова.
Бойовий Машопутін.
Джерело: 24 канал
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