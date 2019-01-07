Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 января – в сентябре 2017 Путин побил рекорд самого Ильича Брежнева, а в октябре 2018 период царствования ВВ пересек отметку в 7000 дней. Система явно устарела, все чаще зависает, и все дольше перезагружается. В 1918 верующие РПЦ, чтобы спасти царя, собрали деньги для царской охраны и передали патриарху Тихону. Финал истории известен.

Также в выпуске: Путин-опоздун. Четыре часа страсти: встреча Трампа и Путина. СССР: Супер-Рекорды Супер-Рогозина.