Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 января – в сентябре 2017 Путин побил рекорд самого Ильича Брежнева, а в октябре 2018 период царствования ВВ пересек отметку в 7000 дней. Система явно устарела, все чаще зависает, и все дольше перезагружается. В 1918 верующие РПЦ, чтобы спасти царя, собрали деньги для царской охраны и передали патриарху Тихону. Финал истории известен.
Также в выпуске:
Путин-опоздун.
Четыре часа страсти: встреча Трампа и Путина.
СССР: Супер-Рекорды Супер-Рогозина.
Источник: 24 канал
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