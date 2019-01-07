Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 січня – у вересні 2017 Путін побив рекорд самого Ілліча Брежнєва, а у жовтні 2018 період царювання ВВ перетнув позначку у 7000 днів. Система явно застаріла, все частіше зависає, і все довше перезавантажується. У 1918 віряни РПЦ, щоб врятувати царя, зібрали гроші для царської охорони і передали патріарху Тихону. Фінал історії – відомий.
Також у випуску:
Путін-опоздун.
Чотири години пристрасті: зустріч Трампа і Путіна.
СРСР: Супер-Рекорди Супер-Рогозіна.
Джерело: 24 канал
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