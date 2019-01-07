22:18
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Найвеличніший шоумен Онуфрій. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:42, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      РІЗДВО АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ТОМОС

      Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ

      Вєсті Кремля 373 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 січня – у вересні 2017 Путін побив рекорд самого Ілліча Брежнєва, а у жовтні 2018 період царювання ВВ перетнув позначку у 7000 днів. Система явно застаріла, все частіше зависає, і все довше перезавантажується. У 1918 віряни РПЦ, щоб врятувати царя, зібрали гроші для царської охорони і передали патріарху Тихону. Фінал історії – відомий.

      Також у випуску:

      Путін-опоздун.

      Чотири години пристрасті: зустріч Трампа і Путіна.

      СРСР: Супер-Рекорди Супер-Рогозіна.

      Теги: Новини Росії Володимир Путін РПЦ Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини і заблукалі у Карпатах туристи
      сьогодні , 22:01 Головні новини 7 січня: Аварія судна з українцями біля Туреччини і заблукалі у Карпатах туристи
      54
      Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      сьогодні , 21:00 Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019
      Іван Яковина 927
      Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      сьогодні , 17:34 Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році
      10426
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сьогодні , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 1312
      Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 13:46 Традиції та звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 9380
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук