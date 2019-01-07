Вєсті Кремля. Слівкі: Перезавантаження "Путін ОС". Чому патріарх Тихон кинув Миколу ІІ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 січня – у вересні 2017 Путін побив рекорд самого Ілліча Брежнєва, а у жовтні 2018 період царювання ВВ перетнув позначку у 7000 днів. Система явно застаріла, все частіше зависає, і все довше перезавантажується. У 1918 віряни РПЦ, щоб врятувати царя, зібрали гроші для царської охорони і передали патріарху Тихону. Фінал історії – відомий.

Також у випуску: Путін-опоздун. Чотири години пристрасті: зустріч Трампа і Путіна. СРСР: Супер-Рекорди Супер-Рогозіна.