Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 января – за 25 лет у власти Александр Лукашенко чуть мхом не порос. Поэтому непреклонный образ "батьки" осовременили, поставив рядом с такими молодежными словами как "флешмоб" и "секс". Российские студенты задумали создать беспилотный катафалк. Однако пока проект нуждается в значительной доработке.

Также в выпуске: Тренировка российских роботов. Епархия чрезвычайных ситуаций. Ни разу в Голливуде.