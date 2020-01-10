Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 января – за 25 лет у власти Александр Лукашенко чуть мхом не порос. Поэтому непреклонный образ "батьки" осовременили, поставив рядом с такими молодежными словами как "флешмоб" и "секс". Российские студенты задумали создать беспилотный катафалк. Однако пока проект нуждается в значительной доработке.
Также в выпуске:
Тренировка российских роботов.
Епархия чрезвычайных ситуаций.
Ни разу в Голливуде.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Киев вошел в рейтинг городов, которые стоит посетить в новом десятилетиисегодня , 09:34
-
Скандал с Ломаченко, старт гандбольного Евро и юношеской Олимпиады и другие новости спортасегодня , 08:58
-
Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Бакановасегодня , 08:00
Комментарии