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      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения

      Вести Кремля 49 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 января – за 25 лет у власти Александр Лукашенко чуть мхом не порос. Поэтому непреклонный образ "батьки" осовременили, поставив рядом с такими молодежными словами как "флешмоб" и "секс". Российские студенты задумали создать беспилотный катафалк. Однако пока проект нуждается в значительной доработке.

      Также в выпуске: 

      Тренировка российских роботов.

      Епархия чрезвычайных ситуаций.

      Ни разу в Голливуде.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Александр Лукашенко Новости Беларуси
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