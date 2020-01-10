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      Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління

      Вєсті Кремля 234 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 січня – за 25 років при владі Олександр Лукашенко ледве мохом не поріс. Тому непохитний образ "бацьки" осучаснили, поставивши поруч із такими молодіжними словами як "флешмоб" і "секс". Російські студенти задумали створити безпілотний катафалк. Проте поки що проєкт потребує значного доопрацювання.

      Також у випуску: 

      Тренування російських роботів.

      Єпархія надзвичайних ситуацій.

      Жодного разу в Голлівуді.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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