Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 січня – за 25 років при владі Олександр Лукашенко ледве мохом не поріс. Тому непохитний образ "бацьки" осучаснили, поставивши поруч із такими молодіжними словами як "флешмоб" і "секс". Російські студенти задумали створити безпілотний катафалк. Проте поки що проєкт потребує значного доопрацювання.
Також у випуску:
Тренування російських роботів.
Єпархія надзвичайних ситуацій.
Жодного разу в Голлівуді.
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