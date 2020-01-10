Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 8 січня – за 25 років при владі Олександр Лукашенко ледве мохом не поріс. Тому непохитний образ "бацьки" осучаснили, поставивши поруч із такими молодіжними словами як "флешмоб" і "секс". Російські студенти задумали створити безпілотний катафалк. Проте поки що проєкт потребує значного доопрацювання.

Також у випуску: Тренування російських роботів. Єпархія надзвичайних ситуацій. Жодного разу в Голлівуді.