Вести Кремля. Сливки: Пирамида потребностей Путиноу. Жизнь россиян "обнулится"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – скоро россиян начнут готовить к жизни в условиях кризиса. Для этого придумали схему потребностей гражданина – "пирамиду Путиноу". Это американский аналог с одной ступенью – пожрать. Жизнь россиян "обнулится". Дети тех, кто родился при Путине, также будут рожать во время его же правление. Путин – вечный президент.
Также в выпуске:
Конституцию России умножили на ноль.
Коронавирусное лицо фашизма.
Тимати хочет "обнулиться",
Российские паразиты распыляют государственные деньги.
Вирус Поклонской.
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