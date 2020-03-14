Вести Кремля. Сливки: Пирамида потребностей Путиноу. Жизнь россиян "обнулится"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – скоро россиян начнут готовить к жизни в условиях кризиса. Для этого придумали схему потребностей гражданина – "пирамиду Путиноу". Это американский аналог с одной ступенью – пожрать. Жизнь россиян "обнулится". Дети тех, кто родился при Путине, также будут рожать во время его же правление. Путин – вечный президент.

Также в выпуске: Конституцию России умножили на ноль. Коронавирусное лицо фашизма. Тимати хочет "обнулиться", Российские паразиты распыляют государственные деньги. Вирус Поклонской.