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      Вести Кремля. Сливки: Пирамида потребностей Путиноу. Жизнь россиян "обнулится"

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 марта – скоро россиян начнут готовить к жизни в условиях кризиса. Для этого придумали схему потребностей гражданина – "пирамиду Путиноу". Это американский аналог с одной ступенью – пожрать. Жизнь россиян "обнулится". Дети тех, кто родился при Путине, также будут рожать во время его же правление. Путин – вечный президент.

      Также в выпуске:

      Конституцию России умножили на ноль.

      Коронавирусное лицо фашизма.

      Тимати хочет "обнулиться",

      Российские паразиты распыляют государственные деньги.

      Вирус Поклонской.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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