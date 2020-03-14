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      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"

      Вєсті Кремля -

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 березня – скоро росіян почнуть готувати до життя в умовах кризи. Для цього придумали схему потреб громадянина – "піраміду Путіноу". Це американський аналог з однією сходинкою – пожрать. Життя росіян "обнулиться". Діти тих, хто народився при Путіні, також народжуватимуть під час його ж правління. Путін – вічний президент.

      Також у випуску:

      Конституцію Росії помножили на нуль.

      Коронавірусне обличчя фашизму.

      Тіматі хоче "обнулитися",

      Російські паразити розпилюють державні гроші.

      Вірус Поклонської.

      Путін підписав поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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