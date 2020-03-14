Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 березня – скоро росіян почнуть готувати до життя в умовах кризи. Для цього придумали схему потреб громадянина – "піраміду Путіноу". Це американський аналог з однією сходинкою – пожрать. Життя росіян "обнулиться". Діти тих, хто народився при Путіні, також народжуватимуть під час його ж правління. Путін – вічний президент.
Також у випуску:
Конституцію Росії помножили на нуль.
Коронавірусне обличчя фашизму.
Тіматі хоче "обнулитися",
Російські паразити розпилюють державні гроші.
Вірус Поклонської.
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