Вести Кремля. Сливки: Придворный Путина Боярский. "Елочка" вместо пенсии

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки " за 2 января – у маленького Пини есть своя каста верных, которые постоянно и преданно ему подмазывают. Российские журналисты вырезали искренний комментарий дедушки о новогодней елке в центре его города, где он нецензурной лексикой объяснил, что лучше бы ему дали нормальную пенсию вместо "елочки".

Также в выпуске: Гнев бацька на Путина. Рэпер Киселев. Типичные российские военные.