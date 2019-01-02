Вести Кремля. Сливки: Придворный Путина Боярский. "Елочка" вместо пенсии
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки " за 2 января – у маленького Пини есть своя каста верных, которые постоянно и преданно ему подмазывают. Российские журналисты вырезали искренний комментарий дедушки о новогодней елке в центре его города, где он нецензурной лексикой объяснил, что лучше бы ему дали нормальную пенсию вместо "елочки".
Также в выпуске:
Гнев бацька на Путина.
Рэпер Киселев.
Типичные российские военные.
Источник: 24 канал
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