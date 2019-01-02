Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – у маленького Пині є своя каста вірних, які постійно та віддано йому підмазують. Російські журналісти вирізали найщиріший коментар дідуся про новорічну ялинку в центрі його міста, де він нецензурною лексикою пояснив, що ліпше б йому дали нормальну пенсію замість "йолочкі".
Також у випуску:
Гнів бацька на Путіна.
Репер Кисельов.
Типові російські військові.
Джерело: 24 канал
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