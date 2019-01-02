Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – у маленького Пині є своя каста вірних, які постійно та віддано йому підмазують. Російські журналісти вирізали найщиріший коментар дідуся про новорічну ялинку в центрі його міста, де він нецензурною лексикою пояснив, що ліпше б йому дали нормальну пенсію замість "йолочкі".

Також у випуску: Гнів бацька на Путіна. Репер Кисельов. Типові російські військові.