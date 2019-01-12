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      Вести Кремля. Сливки: Путин и яйца. Шпион-артиллерист

      Вести Кремля 8 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 января – в России массово начали обманывать людей – теперь в упаковке не десять яиц, а девять. Скорее всего, это из-за того, что Путин просто стал Кощеем Бессмертным, а все прекрасно знают где прячется его смерть. Теперь уважаемый Пиня не только шпион разведки, но и артиллерист. К тому же, это он сам и сообщил.

      Также в выпуске:

      Космические победы РФ.

      Большая Гиркинская революция.

       

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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