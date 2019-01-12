Вести Кремля. Сливки: Путин и яйца. Шпион-артиллерист

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 12 января – в России массово начали обманывать людей – теперь в упаковке не десять яиц, а девять. Скорее всего, это из-за того, что Путин просто стал Кощеем Бессмертным, а все прекрасно знают где прячется его смерть. Теперь уважаемый Пиня не только шпион разведки, но и артиллерист. К тому же, это он сам и сообщил.

Также в выпуске: Космические победы РФ. Большая Гиркинская революция.