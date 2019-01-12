Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 січня – у Росії масово почали дурити людей – відтепер в упаковці не десять яєць, а дев'ять. Швидше за все, це через те, що Путін просто став Чахликом Невмирущим, а всі чудово знають де ховається його смерть. Відтепер шановний Пиня не лише шпигун розвідки, але й артилерист. До того ж, це він сам і повідомив.

Також у випуску: Космічні перемоги РФ. Велика Гіркінська революція.