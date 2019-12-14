Вести Кремля. Сливки: Путин подкатывает к Поклонской. Манипуляции Лукашенко

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Владимир Путин заявил, что осуждает Ленина с его революцией и не знает, что теперь делать с последствиями. Однако одновременно заявляет, что скучает по СССР. Россияне помогают белорусам, однако, когда это не получается, то Лукашенко начинает открыто заигрывать с Западом.

Также в выпуске: Высадка Зеленского в Нормандии. Обрезанное хубло. Адмирал зажигает. Умывальников начальник и мочалок командир. Батискаф Батискафич и Марианская впадина. В соболиной шкуре. Наташа Сатьяграха. Апокалипсис сегодня.