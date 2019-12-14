Вести Кремля. Сливки: Путин подкатывает к Поклонской. Манипуляции Лукашенко
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 декабря – Владимир Путин заявил, что осуждает Ленина с его революцией и не знает, что теперь делать с последствиями. Однако одновременно заявляет, что скучает по СССР. Россияне помогают белорусам, однако, когда это не получается, то Лукашенко начинает открыто заигрывать с Западом.
Также в выпуске:
Высадка Зеленского в Нормандии.
Обрезанное хубло.
Адмирал зажигает.
Умывальников начальник и мочалок командир.
Батискаф Батискафич и Марианская впадина.
В соболиной шкуре.
Наташа Сатьяграха.
Апокалипсис сегодня.
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