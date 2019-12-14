Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 грудня – Володимир Путін заявив, що засуджує Леніна з його революцією і не знає, що тепер робити з наслідками. Проте одночасно заявляє, що сумує за СРСР. Росіяни допомагають білорусам, проте, коли це не виходить, то Лукашенко починає відкрито загравати із Заходом.

Також у випуску: Висадка Зеленського в Нормандії. Обрізане хубло. Адмірал зажигає. Умивальників начальник і мочалок командир. Батіскаф Батіскафич і Маріанська впадина. В соболиній шкурі. Наташа Сатьяграха. Апокаліпсис сьогодні.