Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 14 грудня – Володимир Путін заявив, що засуджує Леніна з його революцією і не знає, що тепер робити з наслідками. Проте одночасно заявляє, що сумує за СРСР. Росіяни допомагають білорусам, проте, коли це не виходить, то Лукашенко починає відкрито загравати із Заходом.
Також у випуску:
Висадка Зеленського в Нормандії.
Обрізане хубло.
Адмірал зажигає.
Умивальників начальник і мочалок командир.
Батіскаф Батіскафич і Маріанська впадина.
В соболиній шкурі.
Наташа Сатьяграха.
Апокаліпсис сьогодні.
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