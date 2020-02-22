Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – Владимир Владимирович всегда хочет удивлять. Поющий дед репетирует и выходить на сцену снова и снова. Таким образом хочет поднять свой рейтинг. Самое большое зло для россиян – Обама, который ввел санкции против них. И как бы чернокожие ни относились к Путину, теперь они ему не братья, а немного Обамы.
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Россия хочет превратиться на СССР.
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