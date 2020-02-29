Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – Владимир Владимирович всегда хочет удивлять. Поющий дед репетирует и выходить на сцену снова и снова. Таким образом хочет поднять свой рейтинг. Самое большое зло для россиян – Обама, который ввел санкции против них. И как бы чернокожие ни относились к Путину, теперь они ему не братья, а немного Обамы.

Также в выпуске: Россия хочет превратиться на СССР. Малышева против коронавируса. Российские ветераны-путешественники. Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля 202​0: