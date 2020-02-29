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      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян

      - Читать новость на русском
      Вести Кремля. Сливки / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – Владимир Владимирович всегда хочет удивлять. Поющий дед репетирует и выходить на сцену снова и снова. Таким образом хочет поднять свой рейтинг. Самое большое зло для россиян – Обама, который ввел санкции против них. И как бы чернокожие ни относились к Путину, теперь они ему не братья, а немного Обамы.

      Также в выпуске:

      Россия хочет превратиться на СССР.

      Малышева против коронавируса.

      Российские ветераны-путешественники.

      Смотрите видео "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля 202​0:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті.UA Барак Обама
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