Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – не секрет, что у Трампа какие-то странные чувства к Владимиру Путину. Кто-то связывает это с благодарностью за президентское кресло, кто-то считает, что это личное увлечение. Но дело совсем в другом. Российские пиарщики не в состоянии спасти рейтинг Кабаева. Поэтому пригласили для этого секретное оружие из-за границы – Тарантино.

Также в выпуске: Российская Клеопатра. Главный соловьиный помет Пини Сказочного. Путин с друзьями в Валааме. Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 января 2020: