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      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве

      32 Читати новину українською
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – не секрет, что у Трампа какие-то странные чувства к Владимиру Путину. Кто-то связывает это с благодарностью за президентское кресло, кто-то считает, что это личное увлечение. Но дело совсем в другом. Российские пиарщики не в состоянии спасти рейтинг Кабаева. Поэтому пригласили для этого секретное оружие из-за границы – Тарантино.

      Также в выпуске:

      Российская Клеопатра.

      Главный соловьиный помет Пини Сказочного.

      Путин с друзьями в Валааме.

      Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 января 2020:

       

      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
      2 января
      1541
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп Вести Кремля
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