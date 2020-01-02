Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 января – не секрет, что у Трампа какие-то странные чувства к Владимиру Путину. Кто-то связывает это с благодарностью за президентское кресло, кто-то считает, что это личное увлечение. Но дело совсем в другом. Российские пиарщики не в состоянии спасти рейтинг Кабаева. Поэтому пригласили для этого секретное оружие из-за границы – Тарантино.
Также в выпуске:
Российская Клеопатра.
Главный соловьиный помет Пини Сказочного.
Путин с друзьями в Валааме.
Смотрите программу "Вести Кремля. Сливки" за 2 января 2020:
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