Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – ні для кого не секрет, що Трамп має якісь дивні почуття до Володимира Путіна. Хтось пов'язує це із вдячністю за президентське крісло, хтось вважає, що це особисте захоплення. Та річ зовсім у іншому. Російські піарники не в змозі врятувати рейтинг Кабаєва. Тому запросили для цієї місії секретну зброя з-за кордону – Квентіна Тарантіно.
Також у випуску:
Російська Клеопатра.
Головний солов'їний послід Пині Сказочного.
Путін з друзями у Валаамі.
Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня 2020:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Видача російських паспортів в інших регіонах України – лише питання часу, – Клімкінсьогодні , 23:11
-
Головні новини 2 січня: нова повірена США в Україні та скандальна заява про пенсії на Донбасісьогодні , 22:15
-
20 найкращих весільних фотографій 2019 року: чарівні світлини, які підкорили світсьогодні , 21:09
Коментарі