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      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – ні для кого не секрет, що Трамп має якісь дивні почуття до Володимира Путіна. Хтось пов'язує це із вдячністю за президентське крісло, хтось вважає, що це особисте захоплення. Та річ зовсім у іншому. Російські піарники не в змозі врятувати рейтинг Кабаєва. Тому запросили для цієї місії секретну зброя з-за кордону – Квентіна Тарантіно.

      Також у випуску: 

      Російська Клеопатра.

      Головний солов'їний послід Пині Сказочного. 

      Путін з друзями у Валаамі.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Дональд Трамп Володимир Путін Новини США
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