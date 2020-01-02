Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Тарантіно у Москві

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня – ні для кого не секрет, що Трамп має якісь дивні почуття до Володимира Путіна. Хтось пов'язує це із вдячністю за президентське крісло, хтось вважає, що це особисте захоплення. Та річ зовсім у іншому. Російські піарники не в змозі врятувати рейтинг Кабаєва. Тому запросили для цієї місії секретну зброя з-за кордону – Квентіна Тарантіно.

Також у випуску: Російська Клеопатра. Головний солов'їний послід Пині Сказочного. Путін з друзями у Валаамі. Дивіться програму "Вєсті Кремля. Слівкі" за 2 січня 2020: