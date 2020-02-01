Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" 1 февраля – дикая и неконтролируемая реакция Януковича на шапки передалась и Путину. Поэтому внимание Пини к головным уборам вИзраиле вызвало изрядное беспокойство. Пиня присмотрел для себя новое место – должность главы союзного государства России и Беларуси. Лукашенко это вряд ли понравится. Но, судя по всему, усача никто спрашивать и не собирал

Также в выпуске: Путин будет наказывать себя сам. Лукашенко разбушевался. Жириновский высказался про коронавирус. Дом, который построил Витя. Пиня не усвоил уроков истории. Робот Федя уходит на пенсию. "Хлеб и зрелища" в оккупированном Крыму.