Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белоруссию "поставили раком"
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" 1 февраля – дикая и неконтролируемая реакция Януковича на шапки передалась и Путину. Поэтому внимание Пини к головным уборам вИзраиле вызвало изрядное беспокойство. Пиня присмотрел для себя новое место – должность главы союзного государства России и Беларуси. Лукашенко это вряд ли понравится. Но, судя по всему, усача никто спрашивать и не собирал
Также в выпуске:
Путин будет наказывать себя сам.
Лукашенко разбушевался.
Жириновский высказался про коронавирус.
Дом, который построил Витя.
Пиня не усвоил уроков истории.
Робот Федя уходит на пенсию.
"Хлеб и зрелища" в оккупированном Крыму.
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