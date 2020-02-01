Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 лютого – дика та неконтрольована реакція Януковича на шапки передалася й Путіну. Тож увага Пині до головних уборів вІзраїлі викликала неабияке занепокоєння. Пиня пригледів для себе нове місце – посаду глави союзної держави Росії та Білорусі. Лукашенку це навряд чи сподобається. Але, судячи з усього, вусаня ніхто питати і не планував.
Також у випуску:
Путін каратиме себе сам.
Лукашенко розбушувався.
Жириновський висловився про коронавірус.
Дім, який збудував Вітя.
Пиня не засвоїв уроків історії.
Робот Федя йде на пенсію.
"Хліб та видовища" в окупованому Криму.
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