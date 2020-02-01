00:08
2 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"

      Вєсті Кремля 289 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 лютого – дика та неконтрольована реакція Януковича на шапки передалася й Путіну. Тож увага Пині до головних уборів вІзраїлі викликала неабияке занепокоєння. Пиня пригледів для себе нове місце – посаду глави союзної держави Росії та Білорусі. Лукашенку це навряд чи сподобається. Але, судячи з усього, вусаня ніхто питати і не планував.

      Також у випуску:

      Путін каратиме себе сам.

      Лукашенко розбушувався.

      Жириновський висловився про коронавірус.

      Дім, який збудував Вітя.

      Пиня не засвоїв уроків історії.

      Робот Федя йде на пенсію.

      "Хліб та видовища" в окупованому Криму.

       

       

       

      Україна завершила експертизу катера "Бердянськ", який повернула Росія
      1 лютого
      7152
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Віктор Янукович Новини Білорусі Вєсті Кремля Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 1 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      1 лютого , 22:30 Головні новини 1 лютого: втрата на Донбасі, скандал зі "слугою народу" та нарада із Зеленським
      Ірина Юрковська 1134
      1 лютого , 22:00 Попри загрозу життю: як австралійський художник привернув увагу до війни на Донбасі
      Повернись живим 348
      1 лютого , 19:00 Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом
      Ольга Черненко 1504
      1 лютого , 17:30 Унікальний випадок: чому суддя виправдав чоловіка, який вирощував марихуану
      Ірина Шиба 1097
      1 лютого , 17:00 За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів
      Сергій Лещенко 2645
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук