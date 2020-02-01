Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 1 лютого – дика та неконтрольована реакція Януковича на шапки передалася й Путіну. Тож увага Пині до головних уборів вІзраїлі викликала неабияке занепокоєння. Пиня пригледів для себе нове місце – посаду глави союзної держави Росії та Білорусі. Лукашенку це навряд чи сподобається. Але, судячи з усього, вусаня ніхто питати і не планував.

Також у випуску: Путін каратиме себе сам. Лукашенко розбушувався. Жириновський висловився про коронавірус. Дім, який збудував Вітя. Пиня не засвоїв уроків історії. Робот Федя йде на пенсію. "Хліб та видовища" в окупованому Криму.