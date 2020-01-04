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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США

      Вести Кремля 115 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 января – Владимир Путин решил впарить Дональду Трампу российские ударные гиперзвуковые комплексы. Александр Лукашенко заявил, что Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. А потому Дональд Трамп такому заявлению должен был бы несколько удивиться.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Дональд Трамп Вести Кремля Александр Лукашенко
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