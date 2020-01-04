Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 января – Владимир Путин решил впарить Дональду Трампу российские ударные гиперзвуковые комплексы. Александр Лукашенко заявил, что Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. А потому Дональд Трамп такому заявлению должен был бы несколько удивиться.

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