Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 января – Владимир Путин решил впарить Дональду Трампу российские ударные гиперзвуковые комплексы. Александр Лукашенко заявил, что Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. А потому Дональд Трамп такому заявлению должен был бы несколько удивиться.
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В России трактор может улететь на Марс.
Строгая глава российской ЦИК.
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