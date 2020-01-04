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      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "впарює" Трампу "вундервафлі". Лукашенко шокував США

      Вєсті Кремля 61 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 4 січня – Володимир Путін вирішив впарити Дональду Трампу російські ударні гіперзвукові комплекси. Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки. А тому Дональд Трамп такій заяві мав би дещо здивуватись.

      Також у випуску:

      У Росії трактор може полетіти на Марс. 

      Сувора голова російської ЦВК. 

      Який курс долара і євро в обмінниках України
      сьогодні
      15839
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Дональд Трамп Олександр Лукашенко
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