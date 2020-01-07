Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 января – Мария Захарова напугала всех международных партнеров, написав, что она "боец, а не только киска". Космонавты из России могут не продолжить традицию Юрия Гагарина – мочиться на колесо автобуса: инженеры убрали из новых скафандров "Сокол-М" ширинки.
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