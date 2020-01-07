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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів

      Вєсті Кремля 63 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 січня – Марія Захарова налякала всіх міжнародних партнерів, написавши, що вона "боєць, а не тільки кіска". Космонавти з Росії можуть не продовжити традицію Юрія Гагаріна - мочитися на колесо автобуса.Інженери прибрали з нових скафандрів "Сокіл-М" ширінки.

      Також у випуску:

      Як Росія захищає своїх вчених.

      Путіну допомагає морозиво.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії
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