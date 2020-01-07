Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 7 січня – Марія Захарова налякала всіх міжнародних партнерів, написавши, що вона "боєць, а не тільки кіска". Космонавти з Росії можуть не продовжити традицію Юрія Гагаріна - мочитися на колесо автобуса.Інженери прибрали з нових скафандрів "Сокіл-М" ширінки.

Також у випуску: Як Росія захищає своїх вчених. Путіну допомагає морозиво.