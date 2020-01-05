Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры

В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки " за 5 января – в России множество пикетов и чрезвычайных ситуаций, но Путин притворяется, что все под контролем. Он решил провести уикенд в компании "обтянутых кожей" мужчин. Покатал на мотоцикле в оккупированном Крыму Розважаева и Аксенова. Фестиваль "Ментовские игры" в России становится регулярным. Теперь туда будут сгонять еще больше силовиков.

Также в выпуске: Российский священник Всеволод Чаплин призвал людей не посещать заведение общественного питания KFC. Что Путин прячет под носками.