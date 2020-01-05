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      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры

      Вести Кремля 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля. Сливки " за 5 января – в России множество пикетов и чрезвычайных ситуаций, но Путин притворяется, что все под контролем. Он решил провести уикенд в компании "обтянутых кожей" мужчин. Покатал на мотоцикле в оккупированном Крыму Розважаева и Аксенова. Фестиваль "Ментовские игры" в России становится регулярным. Теперь туда будут сгонять еще больше силовиков.

      Также в выпуске:

      Российский священник Всеволод Чаплин призвал людей не посещать заведение общественного питания KFC.

      Что Путин прячет под носками.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Вести Кремля
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