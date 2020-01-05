Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 січня – у Росії зараз безліч пікетів та надзвичайних ситуації, але Путін вдає вигляд, що все під контролем. Він вирішив провести вікенд у компанії "обтягнутих шкірою" чоловіків. Покатав на мотоциклі в окупованому Криму Розважаєва та Аксьонова. Фестиваль "Ментовські ігри" у Росії стає регулярним. Тепер туди приганятимуть ще більше силовиків.
Також у випуску:
Російський священник Всеволод Чаплін закликав людей не відвідувати заклад громадського харчування KFC.
Що Путін ховає під шкарпетками.
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