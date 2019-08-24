Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – близиться еще один митинг в Москве, а работать негде. Поэтому в РФ открыли новые вакансии – снайпер ОМОНа. Пожары в Сибири, митинги в Москве и неудачные запуски ракет – от всего этого может спасти епархия по чрезвычайным ситуациям.

Также в выпуске: Путин взял Макрона в плен. Захарова "метит" на место Кадырова. Страна долгожителей. Покорение космоса. Картонный мер. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019: