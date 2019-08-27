Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – близиться еще один митинг в Москве, а работать негде. Поэтому в РФ открыли новые вакансии – снайпер ОМОНа. Пожары в Сибири, митинги в Москве и неудачные запуски ракет – от всего этого может спасти епархия по чрезвычайным ситуациям.
Также в выпуске:
Путин взял Макрона в плен.
Захарова "метит" на место Кадырова.
Страна долгожителей.
Покорение космоса.
Картонный мер.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019:
Джерело: 24 канал
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