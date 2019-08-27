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      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
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      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.

      171 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа – близиться еще один митинг в Москве, а работать негде. Поэтому в РФ открыли новые вакансии – снайпер ОМОНа. Пожары в Сибири, митинги в Москве и неудачные запуски ракет – от всего этого может спасти епархия по чрезвычайным ситуациям.

      Также в выпуске:

      Путин взял Макрона в плен.

      Захарова "метит" на место Кадырова.

      Страна долгожителей.

      Покорение космоса.

      Картонный мер.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 августа 2019:

       

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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