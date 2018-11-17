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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ

      Вести Кремля 57 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" 17 ноября – главарь Кремля прибыл на празднование в Париж, а вот ходули свои дома забыл, и, как на зло, нормальные двойники закончились. Но в большой политике рост – не главное, или все же главное? В РФ крайне негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, но если сам ВВ станет ледибоем, потому что как же еще можно стать президентом.

      Также в выпуске:

      Дмитрий Рогозин не только политик, но и провидец.

      Самая эпичная женская дуэль: Собчак VS Симоньян.

      Большое возвращение Кадырова в Instagram.

       

       

      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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