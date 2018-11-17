Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" 17 ноября – главарь Кремля прибыл на празднование в Париж, а вот ходули свои дома забыл, и, как на зло, нормальные двойники закончились. Но в большой политике рост – не главное, или все же главное? В РФ крайне негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, но если сам ВВ станет ледибоем, потому что как же еще можно стать президентом.

Также в выпуске: Дмитрий Рогозин не только политик, но и провидец. Самая эпичная женская дуэль: Собчак VS Симоньян. Большое возвращение Кадырова в Instagram.