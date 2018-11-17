Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 листопада – главарь Кремля прибув на святкування до Парижу, а от ходулі свої вдома забув, і, як на зло, нормальні двійники закінчилися. Але ж у великій політиці зріст – не головне, чи все ж таки головне? У РФ вкрай негативно ставляться до людей нетрадиційної орієнтації, але якщо сам ВВ стане ледібоем, бо як же ще можна стати президентом.

Також у випуску: Дмитро Рогозін не лише політик, а й провидець. Найепічніша жінача дуель: Собчак VS Симоньян. Велике повернення Кадирова в Instagram.