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      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете

      Вести Кремля 155 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 декабря – российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась к Владимиру Зеленскому и радовалась, что он ее вежливо отшил. Президент России Владимир Путин на саммите "нормандской четверки" сходил в туалет с 6 охранниками. "Вести Кремля" узнали, что же они там делали.

      Также в выпуске:

      Кремлевский вундеркиндер.

      Штрафами по Цукербергу.

      На российских разведчиков не жалеют денег.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Владимир Зеленский Вести Кремля
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