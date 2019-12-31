Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 декабря – российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась к Владимиру Зеленскому и радовалась, что он ее вежливо отшил. Президент России Владимир Путин на саммите "нормандской четверки" сходил в туалет с 6 охранниками. "Вести Кремля" узнали, что же они там делали.
Также в выпуске:
Кремлевский вундеркиндер.
Штрафами по Цукербергу.
На российских разведчиков не жалеют денег.
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