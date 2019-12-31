Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленський попустив Скабєєву. Путіну допомогли в туалеті
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – російська пропагандистка Ольга Скабєєва додзвонилась до Володимира Зеленського і раділа, що він її вічливо відшив. Президент Росії Володимир Путін на саміті "нормандської четвірки" сходив в туалет з 6 охоронцями. "Вєсті Кремля" дізнались, що ж вони там робили.
Також у випуску:
Кремлівський вундеркіндер.
Штраффами по Цукербергу.
На російських розвідників не шкодують грошей.
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