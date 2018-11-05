Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.11 – уже очень скоро россиян ждут властные перестановки на высшем уровне от главного дебошира и скандалиста Жириновского. Путину приходится лезть в рукав за еще одним козырем – структурой, с которой Советский Союз ассоциируется больше всего.

Также в выпуске: Якутские Илоны Маски. Сколько самых дорогих яхт в мире оказалось в собственности российских бизнесменов. Заявление Ольги Глацких: "Государство вам ничего не должно, вам должны ваши родители".