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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР

      Вести Кремля 133 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 05.11 – уже очень скоро россиян ждут властные перестановки на высшем уровне от главного дебошира и скандалиста Жириновского. Путину приходится лезть в рукав за еще одним козырем – структурой, с которой Советский Союз ассоциируется больше всего.

      Также в выпуске:

      Якутские Илоны Маски.

      Сколько самых дорогих яхт в мире оказалось в собственности российских бизнесменов.

      Заявление Ольги Глацких: "Государство вам ничего не должно, вам должны ваши родители".

      Теги: Новости России Владимир Путин Владимир Жириновский Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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