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      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР

      Вєсті Кремля 397 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 05.11 – вже дуже скоро на росіян чекають владні перестановки на найвищому рівні від головного дебошира та скандаліста Жиріновського. Путіну доводиться лізти в рукав за ще одним козирем – структурою, з якою Радянський Союз асоціюється найбільше.

      Також у випуску:

      Якутські Ілони Маски. 

      Скільки найдорожчих яхт у світі виявилося у власності російських бізнесменів. 

      Заява Ольги Глацкіх: "Держава вам нічого не винна, вам винні ваші батьки".

       

      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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