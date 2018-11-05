Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 05.11 – вже дуже скоро на росіян чекають владні перестановки на найвищому рівні від головного дебошира та скандаліста Жиріновського. Путіну доводиться лізти в рукав за ще одним козирем – структурою, з якою Радянський Союз асоціюється найбільше.
Також у випуску:
Якутські Ілони Маски.
Скільки найдорожчих яхт у світі виявилося у власності російських бізнесменів.
Заява Ольги Глацкіх: "Держава вам нічого не винна, вам винні ваші батьки".
Джерело: 24 канал
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