Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля" за 04.04 – Минобороны РФ меняет тактику: если собственным бойцам нельзя доверить и застрелить врага, то попытаются их просверлить. Один простой архимандрит своими вокальными данными открыл страшную тайну – кто скрывается под маской Патриарха Кирилла.

Также в выпуске: Три символа национальной идеи россиян. Как Россию спасет горшок.