Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля" за 04.04 – Минобороны РФ меняет тактику: если собственным бойцам нельзя доверить и застрелить врага, то попытаются их просверлить. Один простой архимандрит своими вокальными данными открыл страшную тайну – кто скрывается под маской Патриарха Кирилла.
Также в выпуске:
Три символа национальной идеи россиян.
Как Россию спасет горшок.
Источник: 24 Канал
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