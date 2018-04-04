Вєсті Кремля. Смертоносний дриль Путіна. Хто під маскою Кирила

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.04 – Міноборони РФ змінює тактику: якщо власним бійцям не можна довірити і ворога застрелити, то спробують їх просвердлити. Один простий архімандрит своїми вокальними даними відкрив страшну таємницю – хто ховається під маскою Патріарха Кирила.

Також у випуску: Три символи національної ідеї росіян.



Як Росію врятує горщик.