Вєсті Кремля. Смертоносний дриль Путіна. Хто під маскою Кирила
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля" за 04.04 – Міноборони РФ змінює тактику: якщо власним бійцям не можна довірити і ворога застрелити, то спробують їх просвердлити. Один простий архімандрит своїми вокальними даними відкрив страшну таємницю – хто ховається під маскою Патріарха Кирила.
Також у випуску:
Три символи національної ідеї росіян.
Як Росію врятує горщик.
Джерело: 24 Канал
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