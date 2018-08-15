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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах

Вести Кремля 18 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" по 15.08 – в политику Ксения Собчак похоже наигралась. Выполнила свою роль фейкового-оппозиционного оппонента Путина на отлично, поэтому с чувством выполненного долга блондинка может отдыхать. Российским депутатам удалось удержать страну в шаге от пропасти благодаря гироскутерам, которых в РФ только за последний год продали более одного миллиона.

Также в выпуске:

78% россиян поддерживают борьбу "государства" против интернет-экстремизма.

Скончался на 80-м году жизни Эдуард Успенский, который подарил миру Чебурашку, крокодила Гену и "Троих из Простоквашино".

 

Теги: Новости России Ксения Собчак Вести Кремля
Источник: 24 канал
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