Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" по 15.08 – в политику Ксения Собчак похоже наигралась. Выполнила свою роль фейкового-оппозиционного оппонента Путина на отлично, поэтому с чувством выполненного долга блондинка может отдыхать. Российским депутатам удалось удержать страну в шаге от пропасти благодаря гироскутерам, которых в РФ только за последний год продали более одного миллиона.
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Источник: 24 канал
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