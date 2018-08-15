Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.08 – в політику Ксенія Собчак схоже награлась. Виконала свою роль фейкового-опозиційного опонента Путіна на відмінно, тож з почуттям виконаного обов'язку білявка може відпочивати. Російським депутатам вдалося втримати країну за крок від прірви завдяки гіроскутерам, яких в РФ лише за останній рік продали більше одного мільйона.
Також у випуску:
78% росіян підтримують боротьбу "государства" проти інтернет-екстремізму.
Помер на 80-му році життя Едуард Успенський, який подарував світу Чебурашку, крокодила Гену і "Трьох із Простоквашино".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі