У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.08 – в політику Ксенія Собчак схоже награлась. Виконала свою роль фейкового-опозиційного опонента Путіна на відмінно, тож з почуттям виконаного обов'язку білявка може відпочивати. Російським депутатам вдалося втримати країну за крок від прірви завдяки гіроскутерам, яких в РФ лише за останній рік продали більше одного мільйона.

Також у випуску: 78% росіян підтримують боротьбу "государства" проти інтернет-екстремізму. Помер на 80-му році життя Едуард Успенський, який подарував світу Чебурашку, крокодила Гену і "Трьох із Простоквашино".