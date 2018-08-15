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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах

Вєсті Кремля 38 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.08 – в політику Ксенія Собчак схоже награлась. Виконала свою роль фейкового-опозиційного опонента Путіна на відмінно, тож з почуттям виконаного обов'язку білявка може відпочивати. Російським депутатам вдалося втримати країну за крок від прірви завдяки гіроскутерам, яких в РФ лише за останній рік продали більше одного мільйона.

Також у випуску: 

78% росіян підтримують боротьбу "государства" проти інтернет-екстремізму.

Помер на 80-му році життя Едуард Успенський, який подарував світу Чебурашку, крокодила Гену і "Трьох із Простоквашино".

 

Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Ксенія Собчак
Джерело: 24 канал
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