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      Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы

      Вести Кремля 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.12 – группы Nirvana не хватает лидера уже 24 года. А Путин, как мы знаем, музыкант еще тот. Правда, ему уже не 20, но ретроградством образца 1994 года из него так и прет. Ранее Жириновского и Зюганова рассматривали как реальных кандидатов на президентское кресло. А теперь – могут разве что меряться буквами в алфавите.

      Также в выпуске:

      Новогодний стол в России.

      Мутко полностью в отставке.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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