Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.12 – группы Nirvana не хватает лидера уже 24 года. А Путин, как мы знаем, музыкант еще тот. Правда, ему уже не 20, но ретроградством образца 1994 года из него так и прет. Ранее Жириновского и Зюганова рассматривали как реальных кандидатов на президентское кресло. А теперь – могут разве что меряться буквами в алфавите.

Также в выпуске: Новогодний стол в России. Мутко полностью в отставке.