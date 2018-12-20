Вести Кремля: Солист для Nirvana. Клоуны под куполом Госдумы
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 20.12 – группы Nirvana не хватает лидера уже 24 года. А Путин, как мы знаем, музыкант еще тот. Правда, ему уже не 20, но ретроградством образца 1994 года из него так и прет. Ранее Жириновского и Зюганова рассматривали как реальных кандидатов на президентское кресло. А теперь – могут разве что меряться буквами в алфавите.
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Новогодний стол в России.
Мутко полностью в отставке.
Источник: 24 канал
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