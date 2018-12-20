Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.12 – гурту Nirvana не вистачає лідера вже 24 роки. А Путін, як ми знаємо, музикант ще той. Правда, йому вже не 20, але ретроградством зразка 1994 року з нього так і пре. Раніше Жиріновського та Зюганова розглядали як реальних кандидатів на президентське крісло. А тепер – можуть хіба що мірятись буквами в алфавіті.

Також у випуску: Новорічний стіл у Росії. Мутко повністю у відставці.