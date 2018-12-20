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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми

      Вєсті Кремля 77 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 20.12 – гурту Nirvana не вистачає лідера вже 24 роки. А Путін, як ми знаємо, музикант ще той. Правда, йому вже не 20, але ретроградством зразка 1994 року з нього так і пре. Раніше Жиріновського та Зюганова розглядали як реальних кандидатів на президентське крісло. А тепер – можуть хіба що мірятись буквами в алфавіті.

      Також у випуску:

      Новорічний стіл у Росії.

      Мутко повністю у відставці.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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